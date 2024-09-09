

Окружные избирательные комиссии избрали 24 047 руководящих лиц/членов участковых избирательных комиссий

09.09.2024 21:17





Окружные избирательные комиссии избрали 24 047 руководящих лиц/членов участковых избирательных комиссий. Объявлен повторный конкурс на 193 вакантных места. Информацию об этом распространяет ЦИК Грузии.



Как отмечается в распространенной информации, несмотря на то, что избирательная комиссия провела отбор руководящих лиц/членов участковых избирательных комиссий в соответствии с законодательством, следуя принципам гласности и прозрачности, заинтересованные стороны все же попытались дискредитировать процесс.



«Из новоизбранных членов участковых избирательных комиссии 1 14 183 являются участниками "курсов администратора по выборам» , 1 111 - выпускниками «школ избирательного развития» и 479 - выпускниками «молодежных лагерей».



Напоминаем, что к выборам 26 октября будут открыты 3030 избирательных участков. Избирателей будут обслуживать в общей сложности 51 510 членов комиссий, в том числе 9 090 руководящих лиц и 15 150 членов, избранных избирательными комиссиями на профессиональных основаниях, а остальные 27 270 членов будут назначены 9 уполномоченными политическими партиями», - говорится в заявлении ЦИК.





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