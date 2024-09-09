

Состоялось пятое заседание Межведомственной комиссии по свободным и честным выборам

09.09.2024 22:15





Межведомственная комиссия по свободным и справедливым выборам провела пятое заседание. Информацию распространяется министерством юстиции.



По данным ведомства, целью межведомственной комиссии, созданной в соответствии с Избирательным кодексом, является предотвращение нарушений избирательного законодательства со стороны госслужащих и реагирование на нарушения.



Комиссию возглавляет министр юстиции Рати Брегадзе. Члены комиссии заслушали реакцию на информацию, полученную в результате мониторинга СМИ. Заседание вел министр юстиции Рати Брегадзе.



«В работе комиссии приняли участие руководители входящих в нее государственных ведомств, а также представители международных мониторинговых организаций — «Международного республиканского института» (IRI), «Национального демократического института» (NDI) и политических партий», — говорится в информации ведомства.







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