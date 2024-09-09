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Состоялось пятое заседание Межведомственной комиссии по свободным и честным выборам


09.09.2024   22:15


Межведомственная комиссия по свободным и справедливым выборам провела пятое заседание. Информацию распространяется министерством юстиции.

По данным ведомства, целью межведомственной комиссии, созданной в соответствии с Избирательным кодексом, является предотвращение нарушений избирательного законодательства со стороны госслужащих и реагирование на нарушения.

Комиссию возглавляет министр юстиции Рати Брегадзе. Члены комиссии заслушали реакцию на информацию, полученную в результате мониторинга СМИ. Заседание вел министр юстиции Рати Брегадзе.

«В работе комиссии приняли участие руководители входящих в нее государственных ведомств, а также представители международных мониторинговых организаций — «Международного республиканского института» (IRI), «Национального демократического института» (NDI) и политических партий», — говорится в информации ведомства.


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