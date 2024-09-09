

Обещание «Грузинской мечты» посадить нас всех, войдет в историю человечества как самое жуткое - Элисашвили

09.09.2024 22:47





Обещание «Грузинской мечты» посадить нас всех, войдет в историю человечества как самое жуткое предвыборное обещание, - заявил член «Сильной Грузии» Алеко Элисашвили в передаче «360 градусов» на телеканале «Палитраньюс».



По его словам, членами правящей команды являются бывшие высокопоставленные чиновники «Национального движения» и они сами собираются запретить т.н. коллективное «Национальное движение».



«Когда обещали, что мы удивим Европу, то мы и удивили Европу диктатурой. Нас «кинули» по всем обещаниям. Нынешнее обещание «Грузинской мечты» посадить нас всех, войдет в историю человечества как самое жуткое обещание. Они уже настолько обанкротились, что им больше нечего сказать, они понимают, что им больше никто не поверит, если будут говорить о рабочих местах, возвращении эмигрантов, или о том, что что-то почувствуем на своем кармане.



О таких обещаниях больше не говорят, потому что можно было, уже украли, что можно было заработали. Посмотрите, где у них недвижимость - они ругают европейцев и в тоже время у них дома в Париже, Барселоне, Лондоне, Монако и т. д. Куда они везут своих детей учиться – за границу. Другими словами, они украли наши деньги, они берут наши налоги из наших же карманов, они миллионеры и матерят европейцев и американцев», - заявил Алеко Элисашвили.





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