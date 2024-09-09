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13 сентября президент наградит олимпийцев и паралимпийцев
09.09.2024 22:49
13 сентября перед Дворцом Орбелани состоится народный праздник, на котором президент Грузии Саломе Зурабишвили наградит олимпийцев и паралимпийцев. Об этом журналистам сообщил представитель администрации президента Владимир Онопришвили.
По его словам, на церемонии награждения может присутствовать любой желающий.
«По инициативе президента Грузии 13 сентября в 19:00 перед дворцом Орбелиани, на территории, прилегающей к улице Атонели, пройдет народный праздник, на котором президент Грузии Саломе Зурабишвили вручит награды олимпийцам и паралимпийцам. Приглашаем всех. Мы надеемся, что придет много людей, и у общества будет возможность поздравить олимпийцев с победой, отпраздновать вместе с ними, сфотографироваться, увидеть своих кумиров.
Мероприятие будет иметь и музыкальную часть - после церемонии награждения состоится сольный концерт Лелы Цурцумия и «Нашего бенда», - сообщил Онопришвили.
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