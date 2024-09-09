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Президент Зеленский наградил грузинского бойца медалью «За оборону Украины»
09.09.2024 23:09
Президент Украины Владимир Зеленский наградил грузинского бойца Нури Митагвария медалью «За оборону Украины», сообщает «Радио Свобода».
Сообщается, что Нури Митагвария числится в 118-й украинской бригаде и работает в направлении воздушной разведки.
Медаль «За оборону Украины» была учреждена президентом Владимиром Зеленским в 2022 году.
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