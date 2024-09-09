

Еврокомиссаром по вопросам обороны вероятно станет Андрюс Кубилюс - Politico

09.09.2024 23:26





По данным Politico, литовский кандидат в Еврокомиссию Андрюс Кубилюс может получить портфель комиссара по обороне, оборонной промышленности и космосу.



Этот портфель является новым в Европейской комиссии на 2024-2029 годы. На фоне продолжающейся войны в Украине Урсула фон дер Ляйен еще в феврале на Мюнхенской конференции по безопасности заявила, что если она станет президентом Еврокомиссии на второй срок, то в обновленном составе у нее будет комиссар по обороне.



Politico делает этот прогноз на основе десятков бесед с чиновниками Еврокомиссии, Европарламента и Европейского совета, а также общения с чиновниками в различных европейских столицах.



Андрюс Кубилюс дважды был премьер-министром Литвы, а с 2019 года является депутатом Европарламента.



«Фон дер Ляйен дала понять, что было бы целесообразно передать новый пост комиссара по обороне, оборонной промышленности и космосу кому-то из кандидатов Центральной или Восточной Европы», – пишет Politico.



По данным источников издания, представитель Латвии Валдис Домбровскис будет назначен исполнительным вице-президентом по вопросам «расширения и реконструкции Украины».



Что касается Оливера Вархели, то, по данным Politico, он может стать комиссаром по многоязычию, образованию и спорту. Однако как пишет издание, его кандидатура вызывает споры в Брюсселе и, в частности, в Европейском парламенте (он назвал членов Европарламента «идиотами»).



«Отношения между Брюсселем и Венгрией также достигли нового минимума после самопровозглашенных «миротворческих миссий» венгерского лидера Виктора Орбана в Киев, Москву, Пекин и Вашингтон. Если Вархели не пройдет слушания в Европейском парламенте, Венгрии придется отправить другого кандидата», — пишет Politico.











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