

Комиссар Совета Европы: анти-ЛГБТ закон создает правовые основания для дискриминации

10.09.2024 11:13





Комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О’Флаэрти направил письмо спикеру парламента Грузии и обратился к депутатам с призывом воздержаться от одобрения анти-ЛГБТ законопроекта под названием «О защите семейных ценностей и несовершеннолетних».



Он призвал депутатов вступить в диалог с национальными и международными партнерами для защиты прав ЛГБТ-сообщества и борьбы с дезинформацией против них. О’Флаэрти говорит о необходимости воздержать от риторики, усиливающей стигматизацию в отношении ЛГБТ.



Комиссар указал, что законопроект создает правовую основу для дискриминации ЛГБТ и противоречит Европейской конвенции по правам человека. Кроме того, он обеспокоен тем, что в грузинском обществе, включая некоторых политиков, широко распространено неправильное представление об ЛГБТ. И что законопроект направлен против представителей ЛГБТК.



О’Флаэрти уверен в том, что анти-ЛГБТ законопроект укореняет стигматизацию и дискриминацию в отношении ЛГБТИ, ставя инцест рядом с сексуальной ориентацией и гендерной идентичностью.



«В соответствии с устоявшимся судебным законодательством Европейского суда по правам человека, демократическое общество отвергает любую стигматизацию по признаку сексуальной ориентации. Демократическое общество построено на равенстве достоинств людей и поддерживает разнообразие, которое оно воспринимает не как угрозу, а как источник обогащения», — пишет Майкл О’Флаэрти.



Напомним, 4 сентября парламент Грузии поддержал пакет мер по борьбе с гомофобией, ненавистью и цензурой, инициированный «Грузинской мечтой». Законодательный пакет состоит из одного основного законопроекта и 18 сопутствующих поправок к закону.



Законопроект предусматривает как «запрет на однополые браки», цензуру вещательных компаний и искусства, так и ограничения свободы собраний. За нарушение закона предусмотрена в том числе и уголовная ответственность.



Источник: SOVA

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