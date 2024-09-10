Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Комиссар Совета Европы: анти-ЛГБТ закон создает правовые основания для дискриминации


10.09.2024   11:13


Комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О’Флаэрти направил письмо спикеру парламента Грузии и обратился к депутатам с призывом воздержаться от одобрения анти-ЛГБТ законопроекта под названием «О защите семейных ценностей и несовершеннолетних».

Он призвал депутатов вступить в диалог с национальными и международными партнерами для защиты прав ЛГБТ-сообщества и борьбы с дезинформацией против них. О’Флаэрти говорит о необходимости воздержать от риторики, усиливающей стигматизацию в отношении ЛГБТ.

Комиссар указал, что законопроект создает правовую основу для дискриминации ЛГБТ и противоречит Европейской конвенции по правам человека. Кроме того, он обеспокоен тем, что в грузинском обществе, включая некоторых политиков, широко распространено неправильное представление об ЛГБТ. И что законопроект направлен против представителей ЛГБТК.

О’Флаэрти уверен в том, что анти-ЛГБТ законопроект укореняет стигматизацию и дискриминацию в отношении ЛГБТИ, ставя инцест рядом с сексуальной ориентацией и гендерной идентичностью.

«В соответствии с устоявшимся судебным законодательством Европейского суда по правам человека, демократическое общество отвергает любую стигматизацию по признаку сексуальной ориентации. Демократическое общество построено на равенстве достоинств людей и поддерживает разнообразие, которое оно воспринимает не как угрозу, а как источник обогащения», — пишет Майкл О’Флаэрти.

Напомним, 4 сентября парламент Грузии поддержал пакет мер по борьбе с гомофобией, ненавистью и цензурой, инициированный «Грузинской мечтой». Законодательный пакет состоит из одного основного законопроекта и 18 сопутствующих поправок к закону.

Законопроект предусматривает как «запрет на однополые браки», цензуру вещательных компаний и искусства, так и ограничения свободы собраний. За нарушение закона предусмотрена в том числе и уголовная ответственность.


Источник: SOVA
Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна