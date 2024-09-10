

Наша поддержка идет к грузинам, чтобы помочь грузинам - посол США

10.09.2024 11:57





о заявлению посла США в Грузии Робин Данниган, за последние несколько месяцев распространилось много дезинформации об иностранной помощи, однако, по ее словам, помощь США идет «грузинам для помощи грузинам».



Об этом посол заявила журналистам.



«И я хочу закончить тем, что в течение последних нескольких месяцев было много дезинформации, в том числе, законом «об иностранном влиянии». Касательно того, что делает иностранная помощь. Примеры, которые я сейчас перечислила, являются примерами того, куда идет ​​наша поддержка. Наша поддержка идет к грузинам, чтобы помочь грузинам. Это помощь для грузин с ограниченными возможностями; грузины помогают молодежи изучать английский язык; помогают сохранять и ценить грузинскую культуру. Это то, чему служит наша поддержка. Так что это позитивно, это работа вместе с Грузией, и это не негативно», - сказала Данниган.





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