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Хельсинкская комиссия: «Мы обязаны поддержать грузинский народ»


10.09.2024   12:48


Комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе, действующая при Конгрессе США, так называемая Хельсинкская комиссия заявляет, что ее обязанностью является поддержка грузинского народа.

«Грузинский народ выбрал свободное, демократическое будущее, [в котором Грузия] является частью евроатлантических институтов.

Мы обязаны поддержать их в стремлении к этой реальности, особенно когда они сталкиваются с российским вмешательством и подрывом демократии у себя дома», — указано в заявлении.


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