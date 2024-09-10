

Хельсинкская комиссия: «Мы обязаны поддержать грузинский народ»

10.09.2024 12:48





Комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе, действующая при Конгрессе США, так называемая Хельсинкская комиссия заявляет, что ее обязанностью является поддержка грузинского народа.



«Грузинский народ выбрал свободное, демократическое будущее, [в котором Грузия] является частью евроатлантических институтов.



Мы обязаны поддержать их в стремлении к этой реальности, особенно когда они сталкиваются с российским вмешательством и подрывом демократии у себя дома», — указано в заявлении.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





