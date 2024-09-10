

Минкультуры уволило директора Государственного музея из-за «сексистского высказывания»

10.09.2024 13:13





Министерство культуры Грузии провело дисциплинарное делопроизводство в отношении директора Государственного музея грузинской литературы Лаши Бакрадзе, в результате чего он был уволен с занимаемой должности. Решению министерства предшествовало скандальное заявление, сделанное Бакрадзе 3 сентября в отношении представительниц «Грузинской мечты». Бакрадзе присоединился к «Национальному движению» в июле этого года.



3 сентября на мероприятии, прошедшем в сквере Васо Годзиашвили, Лаша Бакрадзе заявил: «выбор (между «Грузинской мечтой» и «Платформой единства») сделать очень легко, особенно если посмотреть на тех женщин, которые стоят рядом с нами. Сегодня вы видели г-жу Тину, Тамар, Софо. Здесь мы предлагаем именно таких людей, а не, извините, те «потасканные лица», которые есть у представителей «Грузинской мечты»». Заявление Бакрадзе вызвало резкую критику.



В Министерстве культуры заявили, что заявление Бакрадзе «наносит ущерб его репутации как директора Музея грузинской литературы и подрывает авторитет музея, который носит имя Георгия Леонидзе, и миссией которого является защита интересов грузинской культуры». Согласно тому же заявлению, заявление Лаши Бакрадзе «ущемляет достоинство адресатов данного заявления, а также любых представительниц женского пола, что выходит тем самым за рамки свободы слова».



«Даже во время профессиональных дискуссий он выделяется своими сексистскими высказываниями в отношении женщин, неприемлемых для него с другой стороны, и своим хамским отношением, закутанным под интеллектуализм», – заявили в Министерстве культуры.



5 сентября министр культуры Теа Цулукиани осудила заявление Лаши Бакрадзе и заявила, что против него возбуждено дисциплинарное производство. По ее словам, за этим может последовать несколько последствий, в том числе его прощение, если будет посчитано, что его заявление не было ответом на наложение на него дисциплинарной ответственности и т.д. Министр подчеркнула, что на тот момент решение еще не было принято, но министр должен это сделать.



Всего две недели назад, 26 августа, сама министр опубликовала заявление против нескольких женщин-оппозиционеров, которое вызвало общественную критику и было сочтено оскорбительным и сексистским. Цулукиани назвала их «неблагодарными», «бездарными» и «неудачниками». Она написала, что оппозиционные женщины-политики мешают избирателям голосовать за женщин.



Она обратилась к женщинам-политикам, критикующим «Грузинскую мечту»: «короче, не пудрите мозги неправильными мессиджами и неправильным политическим поведением, а те из вас, кто немного нормальными женщинами остались на вашей стороне, занимайтесь делом, потому что квот, разработанных и введенных «Грузинской мечтой», больше нет, и может некоторые из вас смогут просунуть красивые носики в законодательный орган».



Лаша Бакрадзе занимал должность директора Государственного музея литературы с 2010 года



Civil Georgia

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





