

Лидер партии «За Грузию» объяснил почему заявления «Мечты» о 60%-ом рейтинге являются ложью

10.09.2024 13:51





По мнению бывшего премьер-министра и лидера партии «За Грузию» Георгия Гахария, заявления «Грузинской мечты» о 60-процентном рейтинге партии являются ложью.



По мнению Гахария, если бы «Мечта» действительно имела такой высокий рейтинг, правящая партия вела бы избирательную кампанию совершенно иначе.



«Партия, имеющая поддержку 60%, всегда предпочитает молчать. Может быть, дойдёт до того, что никто не поймёт, что у них 60%», — сказал он.



По мнению бывшего премьера, «Мечта» не сможет улучшить результаты предыдущих выборов, для чего ей необходимо набрать 60% голосов.



«В 2020 году, тогда вы помните, я был номером один в [списке] «Мечты». Был ковид, и даже я был удивлён, невероятно большое количество избирателей пришло [на выборы], чуть меньше 2 миллионов. Тогда «Мечта» набрала 900 000 голосов из 1 900 000. В 2021 году на муниципальные выборы пришло 1 800 000 человек. Тогда «Мечта» получила 800 000 голосов.



Мы ждем таких важных выборов, я уверен, что 2 миллиона человек конечно придут на выборы. Чтобы «Мечта» получила 60%, нужно, что бы добавилось 400 000 голосов.



У меня есть вопрос: есть ли в вашем кругу знакомых человек, который не голосовал за «Мечту» до 2020 года, а теперь решил проголосовать за них? Я знаю много людей, которые голосовали за «Мечту», верили в них, и сегодня, спустя 4 года, они ни в коем случае не будут голосовать за «Мечту». То о чем лжет «Мечта», означает, что на последних выборах они должны получить 400 000 новых голосов. Это мечты! Они не то что добавят, а они потеряют 200-250 тысяч голосов», — считает он.



По мнению Гахария, у «Мечты» нет ресурсов для фальсификации выборов, при этом политик предполагает, что правящая партия займет первое место, «но у них не будет более 27-28%». По его словам, в случае поражения правящая партия «не исчезнет».



Лидеры «Мечты» заявляют, что хотят получить конституционное большинство на выборах, и говорят, что, согласно исследованиям, они имеют поддержку 60%. Подобные цифры можно найти только в исследованиях по заказу проправительственного телеканала «Имеди».





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