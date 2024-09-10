

Саакашвили: Иванишвили открыто перешел на сторону России

10.09.2024 14:48





Иванишвили открыто перешел на сторону России, и если он останется, а Россия победит в противостоянии с Западом (что я исключаю), Грузия потеряет и Абхазию, и собственную независимость, - об этом пишет в соцсети третий президент Грузии Михаил Саакашвили.



Как поясняет Саакашвили, если Грузия останется на стороне России, возникнет опасность, что после того, как Россия будет окончательно побеждена, на Западе возникнет позиция в пользу признания независимости Абхазии.



«Что касается Абхазии, Иванишвили открыто перешел на сторону России, и если он останется, а Россия выиграет в противостоянии с Западом (что я исключаю), Грузия потеряет и Абхазию, и свою независимость.



Одно то чего стоит, что сейчас Россия пытается поселить русских в опустевших Очамчирском и Гальском районах, чтобы нейтрализовать угрозу возвращения грузин когда-либо.



Если Грузия останется на стороне России, возникнет угроза того, что после окончательного поражения России на Западе возникнет позиция в пользу признания независимости Абхазии.



Хотел бы напомнить всем, что в первой мировой войне Румыния потерпела поражение на поле боя, но из-за того, что была в победившем блоке, ее территория в результате войны значительно увеличилась.



Венгрия Хорти во время Второй мировой войны была союзницей Германии, поэтому страна осталась без большой части своих исторических земель.



У каждого решения есть своя цена. Самым важным из них будет наше решение 26 октября», - написал Саакашвили.





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