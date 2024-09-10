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Бежашвили: Заявление премьер-министра о финансировании неправительственных организаций из бюджета цинично
10.09.2024 15:30
По заявлению одного из лидеров «Единства – Национального движения» Левана Бежашвили, решение правительства о создании грантового фонда для неправительственных организаций является «циничным».
По его же объяснению, этот шаг со стороны правительства нельзя считать мероприятием, способствующим выборам, и это еще один шаг, предпринятый для их фальсификации.
По его словам, таким путем неправительственные организации не смогут сохранить независимость.
«Заявление премьер-министра о финансировании неправительственных организаций из бюджета цинично. Более чем очевидно, что неправительственные организации не смогут сохранить независимость, если будут зависеть от финансов власти. Их деятельность связана именно с объективностью и независимостью. Поэтому был важен вклад наших международных партнеров в развитие гражданского сектора. Понятно, что эти 200 миллионов будут использованы для финансирования проправительственных неправительственных организаций, а также подкупа избирателей. Естественно, это будет дополнительным фактором того, почему этот шаг правительства нельзя считать мероприятием, способствующим выборам. Напротив это будет еще один шаг, предпринятый для фальсификации выборов», - заявил Леван Бежашвили.
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