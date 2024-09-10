

Воздержитесь от принятия – комиссар Совета Европы о законопроекте о цензуре

10.09.2024 17:33





Комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О’Флаэрти призывает депутатов парламента Грузии воздержаться от одобрения законопроекта, который вводит цензуру и ограничивает права ЛГБТ.



Об этом говорится в письме, которое уполномоченный по правам человека направил спикеру парламента Шалве Папуашвили 6 сентября.



Как отмечается в письме, законопроект обеспечивает правовую основу для дискриминации представителей ЛГБТ и противоречит Европейской конвенции по правам человека.



Майкл О’Флаэрти также призывает членов парламента сотрудничать с национальными и международными партнерами для защиты прав людей ЛГБТ, борьбы с их дискриминацией и воздерживаться от использования риторики, стигматизирующей представителей ЛГБТ.



По его оценке, законопроект продолжает стигматизацию и дискриминацию людей ЛГБТ, перечисляя инцест наряду с сексуальной ориентацией и гендерной идентичностью.



Комиссар по правам человека заявляет, что содержание законопроекта подобно конституционному законопроекту «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних», зарегистрированному в парламенте 3 апреля 2024 года, в связи с которым «Европейская комиссия по защите демократии через право» пришла к выводу, что «предложение принять этот текст грозит еще большим усилением враждебной и стигматизированной атмосферы против представителей ЛГБТ в Грузии».



«Согласно устоявшемуся прецедентному праву Европейского суда по правам человека, демократическое общество отвергает любую стигматизацию по признаку сексуальной ориентации. Такое общество построено на равном достоинстве индивидов и укрепляется разнообразием, которое оно воспринимает не как угрозу, а как источник обогащения», — заявляет комиссар Совета Европы по правам человека.





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