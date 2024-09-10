

Зурабишвили: «Грузинская мечта» ослаблена - они не могут получить более 25%

10.09.2024 18:37





Правящая партия ослаблена после весенних акций протеста. Согласно опросам, они не могут получить более 25%, - заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью Figaro.



По словам президента, будущая стабильность страны зависит от явной победы прозападной оппозиции 26 октября.



«Я не буду делать никаких прогнозов, это не моя роль, но что я могу сказать твердо, это то, что будущая стабильность в стране проходит по явной победе прозападной оппозиции 26 октября. Я пытаюсь объяснить это политическим партиям, сейчас не время для соперничества. Эта оппозиция не может быть единой, учитывая недавнее прошлое, но может быть достаточно объединена вокруг европейской идеи, чтобы получить 50% или 60%. Правящая партия ослаблена после весенних акций протеста. Согласно опросам, они не могут получить более 25%. Подавляющее большинство грузин остаются тверды в стремлении к Европе, настолько, что «Грузинской мечте» пришлось пересмотреть свое лого и выбрать в качестве предвыборного плаката такой символ, который объединяет их лого с европейским флагом», - отмечает президент Зурабишвили.





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