|
|
|
Зурабишвили: «Грузинская мечта» ослаблена - они не могут получить более 25%
10.09.2024 18:37
Правящая партия ослаблена после весенних акций протеста. Согласно опросам, они не могут получить более 25%, - заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью Figaro.
По словам президента, будущая стабильность страны зависит от явной победы прозападной оппозиции 26 октября.
«Я не буду делать никаких прогнозов, это не моя роль, но что я могу сказать твердо, это то, что будущая стабильность в стране проходит по явной победе прозападной оппозиции 26 октября. Я пытаюсь объяснить это политическим партиям, сейчас не время для соперничества. Эта оппозиция не может быть единой, учитывая недавнее прошлое, но может быть достаточно объединена вокруг европейской идеи, чтобы получить 50% или 60%. Правящая партия ослаблена после весенних акций протеста. Согласно опросам, они не могут получить более 25%. Подавляющее большинство грузин остаются тверды в стремлении к Европе, настолько, что «Грузинской мечте» пришлось пересмотреть свое лого и выбрать в качестве предвыборного плаката такой символ, который объединяет их лого с европейским флагом», - отмечает президент Зурабишвили.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна