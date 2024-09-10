

12 сентября в комитете Сената США по международным отношениям пройдут слушания по вопросу Грузии

10.09.2024 19:37





Исполнительный директор Transparency International Georgia Эка Гигаури была приглашена Комитетом по международным отношениям Сената США выступить докладчиком на заседании, запланированном на 12 сентября.



Информацию распространяет Transparency International Georgia.



«В комитете обсуждается «Законодательство против неправительственных организаций и другие инструменты подавления демократии». Помимо Эки Гигаури, в комитете выступят Дуглас Рутсен, президент, главный исполнительный директор Международного центра некоммерческого права, и Ячо Ван, директор отдела исследований Китая, Гонконга и Тайваня Freedom House.



Основная цель принятия «российского закона» в Грузии – заставить замолчать грузинские неправительственные организации и критически настроенные СМИ. Подобные законы используются против критических групп. Эта практика зародилась в путинской России и использовалась автократическими правительствами во многих странах мира против правозащитников и средств массовой информации. Назначенные на 12 сентября слушания в Сенате затронут эти и другие вопросы», — говорится в информации Transparency International Georgia.







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