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Иванишвили впервые возглавит предвыборный список «Мечты»
10.09.2024 20:45
Список правящей партии «Грузинская мечта» на предстоящих выборах в парламент впервые возглавит основатель и почетный председатель партии, миллиардер Бидзина Иванишвили.
В 2012-м список «Мечты» возглавлял Каха Каладзе (ныне – мэр Тбилиси), в 2016-м – экс-премьер Георгий Квирикашвили, в 2020-м – экс-премьер Георгий Гахария.
Первую двадцатку предвыборного списка «Грузинской мечты» огласил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе. В него вошли лидеры действующие депутаты, олимпийские чемпионы, члены формально отколовшейся от «Мечты» партии «Сила народа», а также новые лица партии.
Бидзина Иванишвили – миллиардер, основатель партии;
Ираклий Кобахидзе – премьер-министр Грузии;
Ираклий Гарибашвили – председатель «Грузинской мечты»;
Шалва Папуашвили – спикер парламента;
Мамука Мдинарадзе – глава фракции «Мечты» в парламенте;
Тея Цулукиани – министр культуры и спорта;
Лаша Талахадзе – тяжелоатлет, трехкратный олимпийский чемпион;
Вахтанг Турнава – новое лицо правящей партии;
Мака Бочоришвили – депутат парламента;
Гено Петриашвили – борец, олимпийский чемпион;
Созар Субари – лидер «Силы народа»;
Мариам Квривишвили – депутат парламента;
Анри Оханашвили – депутат парламента;
Николоз Самхарадзе – депутат парламента;
Эка Чичинадзе – новое лицо правящей партии;
Шота Берекашвили – бизнесмен;
Леван Махашвили – новое лицо правящей партии;
Михаил Кавелашвили – бывший футболист, член «Силы народа»;
Георгий Габуния – новое лицо правящей партии;
Лика Шартава – психолог, новое лицо правящей партии.
26 октября парламентские выборы в Грузии впервые пройдут полностью по пропорциональной системе, то есть по партийным спискам.
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