

Иванишвили впервые возглавит предвыборный список «Мечты»

10.09.2024 20:45





Список правящей партии «Грузинская мечта» на предстоящих выборах в парламент впервые возглавит основатель и почетный председатель партии, миллиардер Бидзина Иванишвили.



В 2012-м список «Мечты» возглавлял Каха Каладзе (ныне – мэр Тбилиси), в 2016-м – экс-премьер Георгий Квирикашвили, в 2020-м – экс-премьер Георгий Гахария.



Первую двадцатку предвыборного списка «Грузинской мечты» огласил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе. В него вошли лидеры действующие депутаты, олимпийские чемпионы, члены формально отколовшейся от «Мечты» партии «Сила народа», а также новые лица партии.



Бидзина Иванишвили – миллиардер, основатель партии;

Ираклий Кобахидзе – премьер-министр Грузии;

Ираклий Гарибашвили – председатель «Грузинской мечты»;

Шалва Папуашвили – спикер парламента;

Мамука Мдинарадзе – глава фракции «Мечты» в парламенте;

Тея Цулукиани – министр культуры и спорта;

Лаша Талахадзе – тяжелоатлет, трехкратный олимпийский чемпион;

Вахтанг Турнава – новое лицо правящей партии;

Мака Бочоришвили – депутат парламента;

Гено Петриашвили – борец, олимпийский чемпион;

Созар Субари – лидер «Силы народа»;

Мариам Квривишвили – депутат парламента;

Анри Оханашвили – депутат парламента;

Николоз Самхарадзе – депутат парламента;

Эка Чичинадзе – новое лицо правящей партии;

Шота Берекашвили – бизнесмен;

Леван Махашвили – новое лицо правящей партии;

Михаил Кавелашвили – бывший футболист, член «Силы народа»;

Георгий Габуния – новое лицо правящей партии;

Лика Шартава – психолог, новое лицо правящей партии.



26 октября парламентские выборы в Грузии впервые пройдут полностью по пропорциональной системе, то есть по партийным спискам.





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