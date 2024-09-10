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Латвия отправила еще двух полицейских для участия в МНЕС в Грузии
10.09.2024 21:01
Сегодня Кабинет министров Латвии распорядился отправить полицейских Гунара Янкевича и Олега Лагутина в Грузию для участия в Миссии ЕС по наблюдению в Грузии.
В настоящее время в гражданских международных миссиях ЕС участвуют 17 латвийских гражданских экспертов, включая 12 в Грузии, 4 в Украине и 1 в Армении (EUMA).
Что касается Янкевича и Лагутина, то они назначены наблюдателями Европейского Союза в Грузии (EUMM Georgia).
EUMM Georgia — это миссия наблюдателей, которая начала свою работу 1 октября 2008 года в соответствии с соглашением от 12 августа 2008 года между Россией и Грузией, где ЕС исполнял роль посредника, и решением от 8 сентября 2008 года в области европейской политики безопасности и обороны.
Ее задача — содействовать обеспечению стабильности во всей Грузии и прилегающем регионе.
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