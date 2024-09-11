

Зачем властям Грузии финансировать общественные организации — сценарий госпрограммы

11.09.2024 11:19





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе анонсировал новую государственную программу, впервые направленную на поддержку и финансирование неправительственного сектора (НПО) со стороны государства. Однако подробности программы будут озвучены только в течение ближайших двух месяцев, а ее запуск намечен на 2025 год, то есть после выборов.



По словам премьера, многие грузинские НПО оказались под давлением иностранных доноров, которые требуют игнорировать новые нормы законодательства. В частности, речь идет о необходимости регистрации организаций с более чем 20% зарубежного финансирования в реестре агентов иностранного влияния. В противном случае доноры угрожают прекращением финансирования.



В ответ на эту ситуацию власти Грузии решили «поддержать пострадавшие организации», обещая не только компенсировать потерянные средства, но и удвоить финансирование для тех НПО, которые «подверглись давлению». Для этого планируется проведение грантовых конкурсов, в которых эти же НПО смогут принять участие. При этом особое внимание будет уделено проектам по «борьбе с коррупцией», даже если эти проекты реализуются при поддержке самих государственных структур.



Премьер подчеркнул важность того, чтобы государство активно поддерживало третий сектор, а не оставляло его в зависимости от внешнего влияния. Однако критики в самих НПО, некоторых СМИ и грузинской оппозиции уже назвали новую инициативу попыткой подкупа организаций перед выборами, отмечая, что реальных изменений можно не ожидать.



Эксперты прогнозируют, что программа может оказаться лишь предвыборной риторикой, направленной на создание видимости активности. Опасения также вызывает сложная бюрократия, с которыми столкнутся небольшие общественные организации. Им будет сложно справится с дополнительными юридическими и административными требованиями.



Для небольших организаций это особенно болезненно, так как они часто не обладают ресурсами для поддержки штатных юристов и бухгалтеров, что может существенно увеличить их расходы.



Некоторые представители неправительственного сектора предлагают государству не только финансировать НПО, но и оказывать консультационную поддержку, чтобы облегчить их работу с учетом новых требований. Например, регистрационный орган по агентам иностранного влияния мог бы оказывать организациям помощь в соблюдении законодательства и ведении документации.



Деньги от доноров



Вопрос о вмешательстве государства в деятельность НПО остается острым. Большинство грузинских НПО исторически создавались и финансировались иностранными донорами, что отчасти повлияло на их деятельность и повестку. В то же время борьба с оппозицией через усиление давления на неправительственные организации выглядит как очередной шаг в сторону ограничения демократических свобод и политической конкуренции.



Инициатива властей по контролю и поддержке НПО вызывает вопросы не только в отношении третьего сектора, но и в контексте общей зависимости государства от иностранного финансирования. Как отмечают критики, государственные и корпоративные структуры в Грузии также во многом полагаются на кредиты и внешние инвестиции, что делает страну уязвимой перед внешним влиянием.



Новая государственная программа по поддержке неправительственных организаций (НПО), анонсированная премьер-министром Ираклием Кобахидзе, может оказать заметное влияние на предстоящие выборы в Грузии. Прежде всего, это связано с возможным изменением настроений среди гражданского общества и электората.



Дальнейшие сценарии развития



Власти могут рассчитывать на смягчение критики со стороны третьего сектора, который часто выступает против правительства. Обещание государственного финансирования и грантов может привлечь на их сторону часть НПО, особенно те, кто испытывает дефицит грантов от иностранных доноров.



Это позволит властям показать себя как «защитников интересов» гражданских организаций и активистов.



Оппозиция и многие критики уже назвали эту инициативу попыткой подкупа НПО перед выборами, — «это скорее предвыборный трюк в форме шельмования и бюрократического прессинга оппонентов. Логика проста — разоблачения наблюдателей за парламентскими выборами, клеймив их Иноагентами, станет слабым аргументом для внутреннего пользования», — считает Вахтанг Мгеладзе, обозреватель внутриполитических процессов в Грузии.



Если это восприятие получит широкое распространение, программа может быть воспринята как политический трюк, что усилит недоверие к правительству. Это, в свою очередь, может мобилизовать оппозиционные силы и усилить политическую борьбу, сделав её более агрессивной.



Вмешательство государства в деятельность НПО, особенно через такие инициативы, как реестр агентов иностранного влияния, вызовет опасения среди тех, кто поддерживает демократические ценности и гражданские свободы в Грузии. Это может привести к оттоку голосов от правящей партии в пользу оппозиции, особенно среди прогрессивно настроенной части общества.



Программа может расколоть неправительственный сектор на тех, кто согласен с государственным финансированием, и тех, кто сохраняет независимую позицию. Поддержка одних организаций за счет других может вызвать недовольство среди активистов и их сторонников, что скажется на формировании общественного мнения перед выборами.



Углубление контроля над общественными организациями, которые часто ассоциируются с иностранным влиянием, может сыграть на руку правительству среди избирателей с более консервативными и более того, националистическими взглядами. Такие избиратели могут узреть в программе правящей «Мечты» миллиардера Б.Иванишвили шаг к защите национальных интересов и суверенитета, что укрепит их поддержку правящей партии. Таким образом «мечта» буквально «перетянет» к себе консервативного избирателя.



Таким образом, новая программа «поддержки НПО» может иметь двойственный эффект. С одной стороны, она потенциально ослабит оппозицию и обеспечит лояльность части неправительственного сектора. С другой — может усилить критику правительства за давление на гражданское общество и манипуляции перед выборами, что способно привести к росту протестных настроений.



Источник: «Netgazeti»

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