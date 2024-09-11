

Ломджария: Больше всего меня удивило присутствие в списке «Грузинской мечты» Иванишвили

11.09.2024 11:52





Больше всего меня удивило присутствие в избирательном списке «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили, - об этом основательница платформы «Европейская орбита Грузии», бывший Народный защитник Нино Ломджария заявила в программе «Политическое пространство» на телеканале «Палитраньюс».



По словам Ломджария, в последние годы основатель «Грузинской мечты» часто отмечал, что он был будто вне политики, а теперь официально стал кандидатом на выборах.



«Больше всего меня удивило присутствие в избирательном списке «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили, так как в последнее время он все время говорил, что не был в политике, в том числе и когда стал почетным председателем партии, и тогда был будто вне политики и пользовался почетным статусом, а теперь официально стал кандидатом на выборах. Возможно, причиной этого было несколько факторов, один из которых в том, что «Грузинской мечте» нужно, чтобы во главе их кампании был принимающий реальные решения или самый влиятельный человек. С другой стороны, когда ты кандидат и находишься в списке, это дает определенные привилегии и у тебя другой статус. Возможно, это интересно самому Бидзине Иванишвили.



Мы все согласны с тем, что это решающие выборы, потому что реально решается судьба внешнеполитического курса нашей страны и вопрос о том, будем ли мы страной, где есть свободное общество, критическое мнение, свободный неправительственный и медиа-сектор, или реализуется то, что обещают, - закрывается гражданское общество, затем закрываются партии.



Важно, чтобы мы все пошли на выборы. Я действительно заинтересована, пусть общество решит, что предпочитает. Граждане должны взять на себя ответственность за свое будущее», - сказала Ломджария.





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