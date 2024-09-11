

Конгрессмен Джо Уилсон о законе «об иноагентах»: его можно расценить как начало диктатуры

11.09.2024 12:35





Американский конгрессмен Джо Уилсон, автор MEGOBARI Act, считает, что, приняв закон «об иноагентах», правительство Грузии проложило путь к диктатуре.



«Армянскому народу, а также грузинам совершенно ясно, что двухпалатная поддержка (палаты представителей и Сената) выступает за свободу и демократию. Мы поддерживаем демократию обеими партиями и демократы, и республиканцы…



Мы восхищаемся грузинским народом и знаем прошлый опыт тесного сотрудничества с государствами и Европейским Союзом.



В их интересах должно было быть не принятие закона о регистрации зарубежных сил, который можно было бы расценить как начало диктатуры, как это наблюдается в России и Венесуэле», — сказал Вильсон.



Происходящие в Грузии процессы были одной из тем обсуждения в Конгрессе, где 10 сентября обсуждалась ситуация в Армении. Было заявлено, что октябрьские выборы станут поворотным моментом для страны.



Источник: SOVA

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