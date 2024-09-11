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Член «Нацдвижения»: Людям не понравилось, что наши успешные спортсмены оказались в списке предателей
11.09.2024 12:49
Объясните мне, что значит буллинг. Людям не понравилось, что наши успешные спортсмены мирового уровня оказались в этом списке предателей. Если они высказали мнение по этому поводу, это разве буллинг? – заявил журналистам генеральный секретарь «Единства – Национального движения» Петре Цискаришвили.
Цискаришвили сказал о первой двадцатке избирательного списка «Грузинской мечты» и отметил, что «имена и фамилии не важны».
На вопрос журналиста, как бы он ответил на буллинг, последовавший в интернет-пространстве в связи с нахождением спортсменов в избирательном списке «Грузинской мечты», Цискаришвили заявил, что «это не буллинг».
«Объясните мне, что значит буллинг. Людям не понравилось, что наши успешные спортсмены мирового уровня оказались в этом списке предателей. Если они высказали мнение по этому поводу, то это разве буллинг? По моему мнению, это не буллинг. Свобода слова здесь еще не запрещена, как и в соцсетях. Люди выразили, зафиксировали свою позицию», - заявил Цискаришвили.
Для справки, «Грузинская мечта» представила первую двадцатку избирательного списка. Первым номером в списке был назван почетный председатель партии Бидзина Иванишвили. В список также вошли спортсмены - Лаша Талахадзе и Гено Петриашвили.
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