

Член «Нацдвижения»: Людям не понравилось, что наши успешные спортсмены оказались в списке предателей

11.09.2024 12:49





Объясните мне, что значит буллинг. Людям не понравилось, что наши успешные спортсмены мирового уровня оказались в этом списке предателей. Если они высказали мнение по этому поводу, это разве буллинг? – заявил журналистам генеральный секретарь «Единства – Национального движения» Петре Цискаришвили.



Цискаришвили сказал о первой двадцатке избирательного списка «Грузинской мечты» и отметил, что «имена и фамилии не важны».



На вопрос журналиста, как бы он ответил на буллинг, последовавший в интернет-пространстве в связи с нахождением спортсменов в избирательном списке «Грузинской мечты», Цискаришвили заявил, что «это не буллинг».



«Объясните мне, что значит буллинг. Людям не понравилось, что наши успешные спортсмены мирового уровня оказались в этом списке предателей. Если они высказали мнение по этому поводу, то это разве буллинг? По моему мнению, это не буллинг. Свобода слова здесь еще не запрещена, как и в соцсетях. Люди выразили, зафиксировали свою позицию», - заявил Цискаришвили.



Для справки, «Грузинская мечта» представила первую двадцатку избирательного списка. Первым номером в списке был назван почетный председатель партии Бидзина Иванишвили. В список также вошли спортсмены - Лаша Талахадзе и Гено Петриашвили.





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