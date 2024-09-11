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Член партии «Гахария за Грузию»: У «Мечты» кризис легитимации
11.09.2024 13:10
У «Мечты» кризис легитимации. Доказательством именно этого является именно то, что Бидзина Иванишвили стал первым номером их избирательного списка, - заявил член партии «Гахария за Грузию» Михаил Даушвили в беседе со СМИ.
По словам Даушвили, Иванишвили был вынужден стать номером один в парламентском списке правящей партии.
«Мы неоднократно говорили, что сегодня у «Мечты» кризис легитимации. Она больше не имеет легитимности со стороны граждан. Тот факт, что Бидзина Иванишвили был назван первым номером в списке, является доказательством именно того, что у «Мечты» серьезный кризис легитимации и поддержки. Иванишвили был вынужден стать номером один в парламентском списке.
Что касается нахождения спортсменов в списке «Грузинской мечты», то это их личное решение. Мы благодарим их за все счастье, которое они нам подарили, и за то, сколько раз они поднимали наш флаг на международном уровне.
Сегодня «Мечта» настолько утратила свой авторитет и доверие, что пытается использовать авторитет и репутацию всех – будь то дети, церковь, религия или другое. «Мечта» попытается достичь своих целей за счет чужого авторитета», - заявил Михаил Даушвили.
Для справки, «Грузинская мечта» представила первую двадцатку избирательного списка. Первым номером в списке был назван почетный председатель партии Бидзина Иванишвили. В список также вошли спортсмены - Лаша Талахадзе и Гено Петриашвили.
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