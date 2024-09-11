

Член партии «Гахария за Грузию»: У «Мечты» кризис легитимации

11.09.2024 13:10





У «Мечты» кризис легитимации. Доказательством именно этого является именно то, что Бидзина Иванишвили стал первым номером их избирательного списка, - заявил член партии «Гахария за Грузию» Михаил Даушвили в беседе со СМИ.



По словам Даушвили, Иванишвили был вынужден стать номером один в парламентском списке правящей партии.



«Мы неоднократно говорили, что сегодня у «Мечты» кризис легитимации. Она ​​больше не имеет легитимности со стороны граждан. Тот факт, что Бидзина Иванишвили был назван первым номером в списке, является доказательством именно того, что у «Мечты» серьезный кризис легитимации и поддержки. Иванишвили был вынужден стать номером один в парламентском списке.



Что касается нахождения спортсменов в списке «Грузинской мечты», то это их личное решение. Мы благодарим их за все счастье, которое они нам подарили, и за то, сколько раз они поднимали наш флаг на международном уровне.



Сегодня «Мечта» настолько утратила свой авторитет и доверие, что пытается использовать авторитет и репутацию всех – будь то дети, церковь, религия или другое. «Мечта» попытается достичь своих целей за счет чужого авторитета», - заявил Михаил Даушвили.



Для справки, «Грузинская мечта» представила первую двадцатку избирательного списка. Первым номером в списке был назван почетный председатель партии Бидзина Иванишвили. В список также вошли спортсмены - Лаша Талахадзе и Гено Петриашвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





