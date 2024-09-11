

Грузия установила безвизовый режим с Федерацией Сент-Китс и Невис

11.09.2024 13:14





Грузия и Федерация Сент-Китс и Невис установили безвизовый режим. Соответствующее соглашение уже подписано между правительствами этих государств.



В документе отмечается, что "договаривающиеся стороны учитывают заинтересованность обеих стран в укреплении дружественных отношений и сотрудничества, хотят облегчить передвижение граждан каждой договаривающейся стороны с действительными обычными паспортами на территорию своих государств".



Кроме того, страны договорились о следующем: Граждане обоих Договаривающихся Государств, имеющие действительные обычные паспорта, имеют право въезжать, проезжать транзитом, выезжать и оставаться на территории другой договаривающейся стороны не более 90 дней в течение любого 180-дневного периода без визы.



Граждане каждой договаривающейся стороны, имеющие действительные обычные паспорта, могут въезжать, пересекать территорию другой договаривающейся стороны и покидать ее через любой пункт пересечения границы, разрешенный для международного сообщения.



Следует отметить, что безвизовый режим будет распространяться и на лиц, находящихся с дипломатическими, служебными и официальными визитами. Как указано в документе, соглашение заключается на неопределенный срок и вступает в силу с первого числа следующего месяца с даты получения последнего письменного уведомления договаривающихся сторон о завершении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу настоящего соглашения по дипломатическим каналам.





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