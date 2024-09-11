|
|
|
Отзыв временного поверенного в делах Украины в Грузии связан с комплексом причин — МИД Украины
11.09.2024 13:43
Как заявил официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий, отзыв временного поверенного в делах Украины в Грузии был связан «с комплексом причин», которые заставили нового руководителя МИД принять такое решение».
«Оно принято в контексте стимулирования работы послов, анализа работы послов, активности, достигнутых результатов и необходимости привести работу вообще дипсистемы к жестким реалиям войны, когда нужен результат», – добавил он.
Представитель МИД Украины также указал, что концентрироваться на отдельных деталях причин отзыва временного поверенного Украины в Грузии «не совсем корректно».
Напомним, 9 сентября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отозвал временного поверенного в делах Украины в Грузии Михаила Харишина.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна