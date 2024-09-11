

Отзыв временного поверенного в делах Украины в Грузии связан с комплексом причин — МИД Украины

11.09.2024 13:43





Как заявил официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий, отзыв временного поверенного в делах Украины в Грузии был связан «с комплексом причин», которые заставили нового руководителя МИД принять такое решение».



«Оно принято в контексте стимулирования работы послов, анализа работы послов, активности, достигнутых результатов и необходимости привести работу вообще дипсистемы к жестким реалиям войны, когда нужен результат», – добавил он.



Представитель МИД Украины также указал, что концентрироваться на отдельных деталях причин отзыва временного поверенного Украины в Грузии «не совсем корректно».



Напомним, 9 сентября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отозвал временного поверенного в делах Украины в Грузии Михаила Харишина.





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