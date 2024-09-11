

Правительство выделит Патриархии дополнительно 4 миллиона лари на восстановление Гелати

11.09.2024 14:52





Правительство Грузии выделит Патриархии дополнительно 4 миллиона лари на восстановление, реконструкцию и консервацию монастырского комплекса Гелати, об этом говорится в постановлении правительства от 9 сентября.



Согласно соответствующему указу, подписанному премьер-министром Ираклием Кобахидзе, Министерство финансов выделит Агентству по охране культурного наследия 11 500 000 лари из фонда проектов, которые будут реализованы в регионах, после чего сумма будет перечислена временному Комитету по восстановлению Гелати.



Согласно постановлению премьер-министра от 18 марта 2024 года финансирование временного Комитета по восстановлению Гелати составило 7 500 000 лари.



Напомним, что в нынешнем году правительством Грузии уже выделено Патриархии около 70 миллионов лари. Это с учетом того, в ближайшее время в Грузии пройдут очень важные парламентские выборы.





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