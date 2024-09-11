|
|
|
Правительство выделит Патриархии дополнительно 4 миллиона лари на восстановление Гелати
11.09.2024 14:52
Правительство Грузии выделит Патриархии дополнительно 4 миллиона лари на восстановление, реконструкцию и консервацию монастырского комплекса Гелати, об этом говорится в постановлении правительства от 9 сентября.
Согласно соответствующему указу, подписанному премьер-министром Ираклием Кобахидзе, Министерство финансов выделит Агентству по охране культурного наследия 11 500 000 лари из фонда проектов, которые будут реализованы в регионах, после чего сумма будет перечислена временному Комитету по восстановлению Гелати.
Согласно постановлению премьер-министра от 18 марта 2024 года финансирование временного Комитета по восстановлению Гелати составило 7 500 000 лари.
Напомним, что в нынешнем году правительством Грузии уже выделено Патриархии около 70 миллионов лари. Это с учетом того, в ближайшее время в Грузии пройдут очень важные парламентские выборы.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна