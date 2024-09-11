

Представитель Бундестага Михаэль Рот посетит Грузию с официальным визитом

11.09.2024 15:17





Грузию с официальным визитом намерен посетить председатель комиссии по внешним связям Бундестага Михаэль Рот. Об этом немецкий политик сообщил посредством соцсети Х



«Я с нетерпением жду встречи с друзьями, союзниками и лояльными европейцами в Грузии (16-18 сентября) и Армении (18-19 сентября)», — написал он.





Представитель Бундестага ранее неоднократно критиковал «Грузинскую мечту» за антизападную политику и в одном из последних комментариев назвал правящую партию «Грузинским кошмаром». Пока неизвестно встретится ли политик с членами «Мечты».





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