

Российская разведка не прекращает свои интрижки в связи с выборами в Грузии

11.09.2024 15:20





Служба внешней разведки России заявила, что США планируют «вмешаться» в предстоящие парламентские выборы в Грузии против «Грузинской мечты» и используют для этой цели Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ/ОБСЕ). Об этом сообщает российское информационное агентство ТАСС со ссылкой на документ, полученный от СВР РФ.



Служба внешней разведки России отметила, что БДИПЧ окончательно превратилось «в рупор бесчестных игр американских властей», добавив, что «в складывающейся ситуации представляется оправданным решение России сократить финансирование ОБСЕ, чтобы хоть как-то ослабить деструктивную деятельность этой некогда уважаемой международной структуры».



Россия выступила с аналогичными обвинениями в адрес США и в августе. После более ранних заявлений СВР о том, что США планируют «Тбилисский Майдан» после октябрьских выборов, глава российской внешней разведки Сергей Нарышкин заявил 27 августа, что целью России является предотвращение «цветной революции» в Грузии. Представитель Госдепартамента США категорически опроверг обвинения России в том, что США планируют «цветную революцию» в Грузии, и вместо этого подчеркнул поддержку США развития Грузии и борьбы с российской агрессией.



Служба внешней разведки России заявляет, что «Госдепартамент США намерен задействовать новый инструмент вмешательства в парламентские выборы в Грузии 26 октября этого года с целью воспрепятствовать победе неугодной Вашингтону правящей сейчас партии «Грузинская мечта». По ее же заявлению, «американцы договорились о «сотрудничестве» с руководством БДИПЧ ОБСЕ на грузинском направлении».



«Предусматривается, что БДИПЧ ОБСЕ за 10-20 дней до голосования опубликует промежуточный доклад с выводом об отсутствии в стране условий для проведения свободных и честных выборов», – заявляет СВР России, – «После обнародования первых итогов волеизъявления будет представлено заключение о несоответствии электорального процесса нормам демократии».



В этом контексте Служба внешней разведки России обвиняет США также и в том, что они дают повод «прозападной грузинской оппозиции для запуска массовых акций протеста с прицелом на захват власти в стране силовым путем».



Российская разведка также заявляет, что «сожаление вызывает» то, что БДИПЧ/ОБСЕ «участвует в таких махинациях». «Особо отметим готовность Бюро априори, задолго до голосования признать его «недемократичным», – заявляет СВР России.





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