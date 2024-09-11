

Гоциридзе: Известные и признанные спортсмены исполнят роль фигового листа на политически уродливом теле «Грузинской мечты»

11.09.2024 17:30





Красивые фасадные лица – известные и признанные спортсмены, любимые люди, исполнят роль фигового листа на политически уродливом теле «Грузинской мечты». В истории парламента Грузии никто не видел успешного спортсмена, - такова позиция члена «Еврооптимистов» Романа Гоциридзе относительно новых лиц, представленных правящей партией в первой двадцатке своего избирательного списка.



По словам Гоциридзе, «в парламенте у них не будет никакой функции, кроме нажатия на кнопку».



«Список «Грузинской мечты» представлен старыми лицами, которые предали страну, встали на сторону России, приняли антиевропейские законы и фактически довели страну до международной изоляции. В этом списке есть украшатели.



Очень печально, что дорогие стране люди не приняли во внимание судьбу тех спортсменов, которые сегодня находятся в парламенте. «Грузинская мечта» превратила этих людей в соучастников государственной измены и статистов, нажимающих кнопку голосования.



Никаких функций в парламенте у этих депутатов не будет, кроме нажатия на кнопку.



Политика – это ремесло и специальность, люди не должны попадать в парламент потому, что они чьи-то внуки, или потому, что они хорошо спели или добились каких-то успехов в бизнесе.



В истории парламента Грузии никто не видел успешного спортсмена. Если футболиста вывести играть на хоккейную площадку, это будет смешно, и наоборот. Одно дело быть успешным героем в своем пространстве, но когда ты переходишь из своего пространства в другое, ты, естественно, становишься объектом критики.



Когда приходишь в политику и становишься публичным деятелем, естественно, отношение будет другого стандарта», - заявил Роман Гоциридзе.



Оппозиционный депутат парламента говорит и о том, что «Грузинская мечта» «позорно» использует авторитет спортсменов.



«Скрытая запись, опубликованная Кахой Каладзе и Ираклием Кобахидзе, была позорной. Они позвонили Хвиче Кварацхелия, сделали видеозвонок, поздравили его с победой, что было снято их пиаром. Спросите Кварацхелия, хочел ли он обнародования этого разговора? Они его поздравили и использовали это поздравление политически. Между прочим, почему не позвонили тому, кто забил гол? Почему не позвонили капитану команды Гураму Кашия? А не позвонили ведь ему потому, что он надел повязку ЛГБТ?!



То, что они опубликовали, является скрытой записью – сколько бы раз они ни звонили Кварацхелия, он никогда не станет «коцем» [представителем «Грузинской мечты»]!..», - заявил Гоциридзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





