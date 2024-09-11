

Мдинарадзе: Я исключаю президентство Иванишвили, его не интересует должность

11.09.2024 17:36





Лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе исключает выдвижение Бидзины Иванишвили президентом.



Мдинарадзе ответил на вопрос журналиста: «Почему Бидзина Иванишвили оказался в списке под первым номером? Не исключаете ли вы, что он может быть выдвинут на пост президента?».



«Могу абсолютно исключить, что он будет президентом и т.д. Человек, который пришел в политику, назвал определенную дату, время, в нужный момент ушел из политики, а должен был вернуться, какая должность и зачем это Бидзине Иванишвили. Его абсолютно не интересует никакая должность», — заявил Мамука Мдинарадзе.



Мдинарадзе еще раз отметил, что важность выборов 26 октября является основной причиной, по которой Бидзина Иванишвили и его команда решили поставить его первым номером в списке.



«Эти выборы настолько важны, что мы все вместе решили, и в первую очередь с его согласия, что он будет номером один в списке. В том числе, это была наша просьба подчеркнуть важность этих выборов. Если мы сейчас все бросим и сядем дома, мы не получим конституционного большинства. Получить обычное большинство — не проблема, но интерес спасения страны совпадает с интересом получения конституционного большинства, здесь большая и твердая гарантия.

Да, именно поэтому он является первым номером в списке, чтобы решить судьбу конституционного большинства, получить твердую гарантию мира, достоинства, благополучия в этой стране, и только таким путем членство в Евросоюзе», — отметил Мамука Мдинарадзе.







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