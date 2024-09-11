

Мамука Мдинарадзе о Михаиле Роте: Он говорит то же, что Гварамия, Мелия и финансируемая рублями Хоштария

11.09.2024 18:49





Председатель комитета по иностранным делам Бундестага Германии говорит то же самое, что Гварамия, Мелия и финансируемая рублями Хоштария. Если бы Ника Самхарадзе делал так же в Германии, встретился бы с ним кто-нибудь после этого?! - так лидер большинства парламента Грузии Мамука Мдинарадзе ответил на вопрос по поводу председателя комитета по иностранным делам Бундестага Германии Михаила Рота.



Мдинарадзе объясняет приезд Михаила Рота в Грузию приближающимися выборами и попыткой вмешательства во внутренние дела страны и заявляет, что «это спасательный круг для никчемных оппозиционных партий».



«Он был сначала в парламенте - якобы с деловыми встречами и деловым видом. Затем он выступал с антиправительственными призывами на митинге радикальной агентурной оппозиции. Если Ника Самхарадзе приедет в Германию, потребует отставки Шольца и будет использовать в его адрес какие-то эпитеты, какой будет реакция наших немецких коллег?! Точно такой же! Т.е., они смотрят на нас свысока, мол, мы маленькая страна?! Это не так! Эта страна осмелилась сказать всем то, что должна была сказать! Так что, так нельзя!



Несколько дней назад приезжали рядовые депутаты, премьер-министр и председатель парламента были в регионе, и как это с ними встретился лишь председатель комитета по внешним связям, мол, кто он такой, почему другие не встретились... Это рабский отношение, и мы не должны подчинятся такому отношению!» - заявил журналистам Мамука Мдинарадзе.



Председатель комитета по иностранным делам Бундестага Германии Михаил Рот планирует посетить Грузию и Армению 16-18 сентября, - об этом немецкий депутат пишет в социальной сети X.



«Я с нетерпением жду встречи с друзьями, союзниками и верными европейцами 16-18 сентября в Грузии и Армении», - пишет Рот.





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