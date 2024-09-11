

Министр юстиции открыл в Тбилиси международную конференцию EPTA

11.09.2024 19:08





Министр юстиции Рати Брегадзе открыл в Тбилиси международную конференцию, в которой принимают участие представители около тридцати стран-членов EPTA.



Информацию об этом распространяет Министерство юстиции Грузии.



По сообщению ведомства, Минюст и учебный центр проводят ежегодную конференцию Европейской ассоциации учебных центров пенитенциарной системы (EPTA) под эгидой председателя организации. Конференция посвящена вопросам развития образования и практики в пенитенциарной системе.



«В рамках трехдневной конференции гости посетят пенитенциарное учреждение №16, где осмотрят малые предприятия, созданные для заключенных, посетят тренировочную базу Саакадзе, где для них пройдут показательные учения и ознакомятся со спецификой работы Дома юстиции.



Учебный центр юстиции стал председателем EPTA в 2023 году сроком на один год. EPTA основана в 2010 году и объединяет 36 европейских учебных центров. Организация играет важную роль в углублении сотрудничества между учебными центрами пенитенциарной системы Европы, обмене знаниями и передовым опытом», — говорится в информации Минюста.







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