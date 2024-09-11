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Кобахидзе: Никакого кризиса в стране не будет, государство находится на пике своего призвания


11.09.2024   21:07


«Никакого кризиса в нашей стране не будет, если кто-то захочет повторить сценарий, который мы уже пережили в Грузии после парламентских выборов 2020 года, эта попытка абсолютно обречена на провал», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

Кобахидзе задали вопрос о британском издании «Financial Times», которое опубликовало статью под заголовком «Запад должен подготовиться к кризису в Грузии».

Как отметил глава правительства, государство стоит на своем месте, на пике своего призвания.

«Никакого кризиса в нашей стране не будет. Вы видите, что государство стоит на своем месте, на пике своего призвания, в том числе и правоохранительные ведомства стоят на пике своего призвания, грузинское общество видело это, в том числе и в последние месяцы. Поэтому никто не сможет создать никакого кризиса. Если кто-то захочет повторить в Грузии сценарий, который мы уже пережили после парламентских выборов 2020 года, то эта попытка также абсолютно обречена на провал, в одну и ту же реку невозможно войти дважды. Соответственно, если у кого-то возникают подобные мысли, советую всем отбросить их», — заявил Ираклий Кобахидзе.


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