

Премия ЕС для чемпионов гендерного равенства – Армения, Грузия и Молдова могут подать заявки

11.09.2024 21:55









Эта премия присуждается за выдающиеся достижения, достигнутые благодаря реализации планов гендерного равенства. Подать заявку на премию могут университеты, высшие учебные заведение и другие организации, проводящие исследования (государственные или частные), созданными в стране ЕС или в третьей стране, ассоциированной с Horizon Europe (включая Армению, Грузию и Молдову).



Заинтересованные организации могут подать онлайн-заявку через



Результаты будут официально объявлены на церемонии награждения, которая состоится в 2025 году. Каждый победитель получит премию в размере 100 тыс. евро.



Критерии допуска к участию в конкурсе, право на участие и награждение можно узнать в



Узнать больше:



КРАЙНИЙ СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ

16 октября, 2024 Генеральный директорат Европейской комиссии по исследованиям и инновациям DG Research and Innovation открыл прием заявок на участие в конкурсе «Чемпионы гендерного равенства» (Gender Equality Champions).Эта премия присуждается за выдающиеся достижения, достигнутые благодаря реализации планов гендерного равенства. Подать заявку на премию могут университеты, высшие учебные заведение и другие организации, проводящие исследования (государственные или частные), созданными в стране ЕС или в третьей стране, ассоциированной с Horizon Europe (включая Армению, Грузию и Молдову).Заинтересованные организации могут подать онлайн-заявку через портал финансирования и тендеров до 16 октября 2024 года.Результаты будут официально объявлены на церемонии награждения, которая состоится в 2025 году. Каждый победитель получит премию в размере 100 тыс. евро.Критерии допуска к участию в конкурсе, право на участие и награждение можно узнать в Правилах конкурса Узнать больше: Пресс-релиз КРАЙНИЙ СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ16 октября, 2024





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