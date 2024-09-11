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Премия ЕС для чемпионов гендерного равенства – Армения, Грузия и Молдова могут подать заявки
11.09.2024 21:55
Генеральный директорат Европейской комиссии по исследованиям и инновациям DG Research and Innovation открыл прием заявок на участие в конкурсе «Чемпионы гендерного равенства» (Gender Equality Champions).
Эта премия присуждается за выдающиеся достижения, достигнутые благодаря реализации планов гендерного равенства. Подать заявку на премию могут университеты, высшие учебные заведение и другие организации, проводящие исследования (государственные или частные), созданными в стране ЕС или в третьей стране, ассоциированной с Horizon Europe (включая Армению, Грузию и Молдову).
Заинтересованные организации могут подать онлайн-заявку через портал финансирования и тендеров до 16 октября 2024 года.
Результаты будут официально объявлены на церемонии награждения, которая состоится в 2025 году. Каждый победитель получит премию в размере 100 тыс. евро.
Критерии допуска к участию в конкурсе, право на участие и награждение можно узнать в Правилах конкурса.
Узнать больше: Пресс-релиз
КРАЙНИЙ СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ
16 октября, 2024
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