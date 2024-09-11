

Гедеван Попхадзе: Люди, добившиеся успеха в других сферах, обречены на дискредитацию, придя в политику

11.09.2024 22:34





Люди, добившиеся успеха в других сферах, обречены на дискредитацию, придя в политику, потому что негатив, который есть у «Грузинской мечты», перекроет любой позитив, - заявил член коалиции «За перемены» Гедеван Попхадзе, оценивая включение спортсменов в парламентский список «Грузинской мечты»



Как отметил Попхадзе в передаче «Резюме» на телеканале «Палитраньюс», «Грузинской мечте» нужны спортсмены для того, чтобы перекрыть свой негатив.



Вместе с тем Попхадзе сказал по поводу того, что почетный председатель правящей партии назван первым номером в избирательном списке «Грузинской мечты», отметив, что члены «Грузинской мечты» не вышли бы на «поле боя» без Бидзина Иванишвили.



Кроме того, Попхадзе прокомментировал предвыборные обещания «Грузинской мечты» и вопрос объявления православия государственной религией. Как он отметил, человек, не верящий в Бога, спекулирует на тему церкви, чтобы получить больше голосов на выборах.



«Многие присутствовали на разговоре между мной и Иванишвили, когда я не проголосовал по какому-то вопросу, он мне сказал, что, когда ты входишь в парламент, должен оставить свои религиозные мотивы снаружи, на что я сказал ему: «Религиозный мотив - это не пиджак, чтоб оставлять его снаружи». У нас с Иванишвили был этот спор.



Еще у нас возник спор по поводу выращивания марихуаны. Я ему сказал: в стране, являющейся уделом Богородицы, не будет благ от того, если посеять марихуану по всей стране. На что он мне сказал - если человек говорит такими терминами, ему нечего делать в политике. Теперь мне интересно, когда это они стали такими традиционными и религиозными?! Мы знаем, что Бидзина – атеист. Я разговаривал с ним и знаю, что он атеист. Этот человек не верит в Бога.



Для меня неприемлем человек, который не верит в Бога и спекулирует на церкви, чтобы получить голоса. Пусть определится, чего он хочет, обмануть Бога на этих выборах? Те, кто с ним общался, знают, что это все авантюра, церковь не последует за ним в этом фарсе, поэтому спекуляции на традиционных ценностях - это нарратив Путина, это не национальный нарратив», - заявил Попхадзе.





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