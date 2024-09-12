

Надеемся, что эти выборы в Грузии будут свободными и справедливыми - Карпентер

12.09.2024 11:28





Надеемся, что эти выборы будут свободными и справедливыми, но, честно говоря, некоторые действия, которые мы уже видели, тревожны - мы продолжим очень внимательно наблюдать, и, конечно, будут и наблюдатели на местах, - об этом заявил старший директор европейского направления Совета национальной безопасности США Майкл Карпентер в интервью грузинской редакции «Голоса Америки».



По его словам, беспокойство вызывает заявление премьер-министра Грузии об упразднении оппозиционных партий.



«На протяжении многих лет Соединенные Штаты твердо поддерживали суверенитет Грузии, ее независимость, ее демократию, а основой этой демократической системы являются свободные и справедливые выборы. Нам было очень приятно видеть, что в прошлом Грузия смогла мирно передать власть от одной администрации другой. Мы надеемся, что эти выборы будут свободными и справедливыми, но, честно говоря, некоторые действия, которые мы уже видели, вызывают беспокойство с точки зрения использования административного ресурса, как я уже упоминал, с точки зрения притеснения акторов гражданского общества... Также мы видели заявление премьера [Грузии] о криминализации оппозиционных партий, предположительно, после выборов, или объявлении их незаконными, что абсолютно противоречит нормам демократии.



Это вызывает беспокойство. Мы продолжим очень внимательно наблюдать, и, конечно же, на местах также будут наблюдатели. Однако я думаю, что очень важно сказать вашим зрителям, что дело касается не только того, что произойдет в день выборов. Это не касается только наблюдения за голосами, которые попадают в избирательную урну. Речь идет об атмосфере в целом, использовании административного ресурса, запугивании, притеснении, а также заявлениях представителей власти в предвыборный период», - сказал Карпентер.



По его словам, если октябрьские парламентские выборы не будут свободными и справедливыми, это станет тормозящим для демократического роста Грузии.



«Все выборы решающие, потому что у каждого есть возможность обновления демократических институтов в духе демократии. По тому же принципу, если выборы не являются свободными и справедливыми, любая демократическая система может рухнуть в любой точке мира. Если то, что мы увидим в октябре, не будет свободным и справедливым, то, к сожалению, это станет тормозящим для демократического роста Грузии.



Выборы еще не проводились, поэтому еще есть возможность для того, чтобы выборы были свободными и справедливыми. Однако это должно произойти путем прекращения нацеливания на гражданское общество, прекращения притеснения оппозиционных политиков и без использования административной силы на таком уровне, чтобы это принуждало людей голосовать [за конкретного кандидата].



Если эти действия прекратятся, то можем ожидать, что выборы, возможно, будут свободными и справедливыми. Если эти действия продолжатся, то произойдет обратное», - отметил он.





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