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Восстановление полной территориальной целостности Украины является критическим шагом - президент Грузии


12.09.2024   11:41


Восстановление полной территориальной целостности Украины является критическим шагом для обеспечения мира и стабильности, поскольку Россия должна научиться уважать границы не только в Украине, но и в Грузии, Молдове и остальной Европе, - заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили, выступая с речью на 4-м саммите Крымской платформы.

Как отметила Саломе Зурабишвили, «экспансия России в Черноморском регионе от оккупации Абхазии до аннексии Крыма или ее недавние шаги в связи с открытием военно-морской базы в оккупированной Абхазии не должны быть приняты».

«Как мы все видели, мир и стабильность в Черноморском регионе имеют решающее значение для всего региона и континента, поскольку он является важным торговым, энергетическим и коммуникационным центром. Это важное звено в цепи безопасности Европы и за ее пределами, и ее [черноморская] стабильность напрямую связана с безопасностью всего континента. Поэтому экспансия России в Черноморском регионе от оккупации Абхазии до аннексии Крыма или ее недавние шаги в связи с открытием военно-морской базы в оккупированной Абхазии не должны быть приняты.

Эта война действительно касается соблюдения принципов международного права, уважения границ и защиты прав народов жить в мире. И в то время, когда Украина продолжает бороться за свою свободу и свободу Европы, я хочу еще раз подчеркнуть, что грузинский народ стоит рядом с вами, мир стоит рядом с вами, и вместе мы покажем, что свободный мир не может запугать тот, кто желает разделять, разрушать и завоевывать. Slava Ukraini!» - заявила Саломе Зурабишвили.


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