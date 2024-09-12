

Зурабишвили: Россия должна научиться уважать границы с Украиной, Грузией, Молдовой

12.09.2024 11:52





«Является ли совпадением то, что эта встреча проходит 11 сентября? Что 23 года назад террор ударил в самое сердце свободы и демократии, убив и ранив тысячи невинных мирных жителей, и что сегодня террор снова наносит удар, но уже в самом сердце Европы — во Львове или Полтаве? Напоминая нам, что мы не можем смириться, что борьба за свободу, человеческие ценности, человеческое достоинство, суверенитет, независимость и демократию не терпит компромиссов. Только достигнув всего этого, мы можем надеяться на достижение прочного мира», – сказала она.



Зурабишвили говорит, что российская агрессия — «жестокая, беспощадная кампания, которая направлена не только на солдат на поле боя, но и особенно на невинных мирных жителей, детей и саму структуру украинского общества».



«Это не просто трагедия для Украины; это предупреждение миру, что Россия, если ее не остановить, продолжит использовать эту жестокую тактику, будь то прямая традиционная война, военная оккупация, гибридная война или кампании по дезинформации для достижения своих империалистических амбиций», – отметила она.



По словам Зурабишвили, «перед лицом этого варварства Украина снова продемонстрировала необычайное мужество и решимость», и мир наблюдает «за силой и стойкостью украинцев».



«Украина разбила вдребезги образ всемогущей российской армии, продемонстрировала, что непобедимость России была мифом, что Россия не могла завоевать Киев ни за три, ни за 900 дней, и не смогла ослабить украинское общество или отделить Украину от поддержки европейских и американских друзей. Это потому, что мы все понимаем, что украинцы не только защищают свою страну, но и сражаются за всех нас», – добавила она.



Зурабишвили считает, что «восстановление полной территориальной целостности Украины является критически важным шагом в обеспечении мира и стабильности, поскольку Россия должна научиться уважать границы — не только в Украине, но и в Грузии, в Молдове и остальной Европе».



«Слишком долго Москва игнорировала международные нормы, пытаясь силой перекроить границы и подрывая суверенитет своих соседей. Такое поведение больше невозможно терпеть», – сказала она.



Грузинский лидер заявила, что «мир и стабильность в Черноморском регионе имеют решающее значение для всего региона, континента, поскольку он выступает в качестве важного узла торговли, энергетики и коммуникаций».



«Это жизненно важное звено в цепочке безопасности Европы и за ее пределами, и его стабильность напрямую связана с безопасностью всего континента. Вот почему экспансионизм России в Черном море — от оккупации Абхазии до аннексии Крыма или недавних шагов по открытию военно-морской базы в оккупированной Абхазии — не может быть терпимым», – сказала она.



Зурабишвили выразила Украине поддержку грузинского народа.



«Эта война действительно направлена на соблюдение принципов международного права, уважение границ и защиту права народов жить в мире. И пока Украина продолжает бороться за свою свободу и свободу Европы, я хотела бы еще раз повторить, что грузинский народ с вами, мир с вами, и вместе мы покажем, что свободный мир не запугать теми, кто стремится разделять, разрушать и завоевывать. Слава Украине!» – заключила она.





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