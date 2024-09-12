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Член «Мечты»: тема общих политических дебатов сегодня не актуальна


12.09.2024   12:04


Первый вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский заявляет, что дебаты между почетным председателем правящей партии и лидерами оппозиции «невозможны», пишет SOVA.

«Невозможно, чтобы их дебаты проходили в этом одном пространстве. Например, Саба Буадзе и Бидзина Иванишвили или кто угодно или Хазарадзе, уличенный в мошенничестве, или тот же Гахария, обещавший свергнуть правительство. Как можно сидеть с ними в прямом эфире? Я не думаю, что тема общих политических дебатов сегодня актуальна…

Для всех нас лучше, чтобы оппозиция вещала отдельно, а представители власти отдельно. Сегодня для публики лучше вести вещание отдельно со всех своих платформ», - говорит Гия Вольский.

Ранее бывший член «Грузинской мечты», сегодня представитель команды «Гахария – За Грузию» Леван Гогичаишвили пригласил Бидзину Иванишвили на дебаты. Иванишвили должен ответить на множество вопросов, заявил оппозиционер.


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