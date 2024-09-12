

Вашадзе: «Мечта» блокирует 14 миллиардов, которые Грузия должна получить из европейских фондов

12.09.2024 12:48





По заявлению одного из лидеров «Единства — Национального движения» Георгия Вашадзе, «Грузинская мечта» сегодня блокирует 14 миллиардов, которые Грузия должна получить из европейских фондов и помочь стране в экономическом развитии.



По словам Вашадзе, «Грузинская мечта» отклонилась от пути евроинтеграции и остановила этот процесс.



«14 миллиардов — это европейские фонды. После присоединения мы получим доступ к этим фондам, которые включают сельское хозяйство, образование, здравоохранение, производство и региональное развитие. Это фонды, которые должны помочь Грузии в быстром экономическом росте, чтобы достичь стандарта экономического развития. Сегодня эти 14 миллиардов блокирует «Грузинская мечта». Мы не получаем ни одного тетри только потому, что «Грузинская мечта» приняла российский закон, отклонилась от пути европейской интеграции и остановила этот процесс.



Это фонды, которые помогают всем странам-кандидатам стать полноправными членами. Мы вам гарантируем, что привезем в Грузию 14 миллиардов. «Грузинская мечта» блокирует эти 14 миллиардов. В этом разница между нами и ими. «Грузинская мечта» найдет еще миллион причин, почему эти деньги не должны прийти в Грузию.



26 октября мы немедленно начнем процесс вступления в Евросоюз, выполним девять пунктов и получим доступ к 14 миллиардам. Это только часть. За этими 14 миллиардами последуют большие инвестиции, не будет ни одного района или региона, где не откроется предприятие, где не будет развития в технологическом направлении для создания высокооплачиваемых рабочих мест», — заявил Георгий Вашадзе.





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