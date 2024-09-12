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Депутат Роман Гоциридзе предложил защитить порт Анаклия от российского влияния
12.09.2024 12:59
Депутат от «Еврооптимистов» Роман Гоциридзе выступает с инициативой, согласно которой до завершения первой фазы строительства морского порта Анаклия и его сдачи в эксплуатацию только государству Грузия будет принадлежать более 50% доли порта, а юридическим лицам, связанным с РФ, будет запрещено приобретать акции.
Гоциридзе подчеркивает, что Конституция страны обязывает грузинские власти принимать меры относительно евроатлантических устремлений, влияния недемократических государств на стратегически важные объекты, что представляет угрозу суверенитету Грузии и евроатлантическим устремлениям.
«После вторжения России в Украину, на фоне антизападных заявлений грузинского правительства и принятия парламентом закона «о прозрачности иностранного влияния», шаги правящей партии создают угрозу усиления российского влияния в стране.
Цель законопроекта – ввести правовое ограничение, чтобы физические и юридические лица-резиденты Российской Федерации и иные организационные образования, предусмотренные законодательством Российской Федерации, не имели возможности участвовать в деятельности морского порта Анаклия.
Кроме того, целью инициативы является обеспечение законодательного преимущества доли государства Грузия в порту Анаклия на определенный период времени. Это ограничение будет действовать до завершения первой фазы строительства морского порта Анаклиа и ввода его в эксплуатацию», — поясняет автор законодательной инициативы.
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