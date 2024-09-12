

Спикер парламента: Введение санкций в отношении России означает экономический коллапс страны

12.09.2024 14:29





Программа «Лело» - введение санкций в отношении России, что означает экономический коллапс страны и военное противостояние с Россией. Они настолько в абсурде, назвали план уничтожения страны «планом Ильи», - об этом заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.



По его словам, если для кого-то сближение с ЕС подразумевает эскалацию с Россией и введение санкций, то это не мирный путь. По его словам, этот путь выбрала оппозиция, а путь «Грузинской мечты» ведет в Евросоюз с миром, процветанием и достоинством.



««Лело» говорит, что для продвижения вперед к ЕС мы должны закрыть границу с Россией, ввести санкции. Это программа «Лело» — ввести санкции в отношении России. И, если встанут на этот путь, это путь эскалации, в конце которого гарантированно экономический коллапс этой страны и, с большой вероятностью, военное противостояние с Россией. Это написано в их предвыборной программе. Они настолько в абсурде, все это написали на бумаге. Назвали план уничтожения страны «планом Ильи», написали на бумаге, прямо создали доказательство, что это их план. То есть это даже не устное заявление, а их план, что как только придут к власти, на следующий же день начнут эскалацию с Россией. Если для кого-то сближение с ЕС подразумевает эскалацию с Россией и введение санкций, тогда это не мирный путь. Этот путь выбран оппозицией. Наш путь ведет к ЕС с миром, благополучием и достоинством», - заявил Шалва Папуашвили.





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