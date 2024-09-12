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Папуашвили: Те, кто вмешивается в формирование и проявление воли грузинского народа, поступают недемократично
12.09.2024 15:15
Не существует хорошего или плохого вмешательства в [избирательную кампанию]. Вмешательство России плохо, а вмешательство какой-то другой страны хорошо, - такого не существует. Любое вмешательство плохо, будь то Россия, Дания, США, Германия или Франция, - заявил журналистам спикер парламента Шалва Папуашвили.
По его словам, те, кто вмешивается в формирование и проявление воли грузинского народа, поступают недемократично.
«Не существует хорошего или плохого вмешательства. Вмешательство России плохо, а вмешательство какой-то другой страны, Дании, хорошо, - такого не существует. Любое вмешательство плохо, будь то Россия, Дания, США, Германия или Франция, не имеет значения. Кто вмешивается в формирование и проявление воли грузинского народа, ведут себя недемократично, все поступают вопреки тем ценностям, на которых основано это общество. Для нас нет никакого интереса, что заявляет российская разведка. У нас есть и своя разведка, и голова на плечах, чтобы сделать свои выводы. Где выносим свои выводы, то и говорим. Сказали о датском финансировании, увидели результат, что эту кампанию прекратили, они и сами поняли», - сказал Папуашвили.
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