

Папуашвили: Люди рады, что Иванишвили поведет «Мечту» к конституционному большинству

12.09.2024 15:32





Списком окончательного поражения оппозиции и ее сторонников назвал председатель парламента Шалва Папуашвили избирательный список «Грузинской мечты». Член правящей партии уверен в том, что «народ рад, что сама Бидзина Иванишвили окажется во главе этого списка».



«Что касается первой двадцатки нашего избирательного списка, то посмотрите, в какое отчаяние впала оппозиция и поддерживающие ее НПО, потому что они понимают, что это список, который получит конституционное большинство в парламенте.



Мы видели реакцию людей – в том числе радость от того, что наши легенды в первой двадцатке. Они также были рады тому, что сам Бидзина Иванишвили окажется во главе списка и поведет «Грузинскую мечту» к конституционному большинству.



Это также послание всем патриотично настроенным грузинам поддержать «Грузинскую мечту» 26 октября, не оставаться дома, а выйти, потому что 26 октября будет решен вопрос, будет ли эта страна независимой, действующий в интересах своего народа или станет носителем интересов других народов и политических групп», — сказал Папуашвили.



Напомни, «Грузинская мечта» представила первую двадцатку членов партии, вошедших в избирательный список в него, вошли известные спортсмены Гено Петриашвили и Лаша Талахадзе, а также почетный председатель партии власти Бидзина Иванишвили.







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