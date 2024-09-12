

В целях наблюдения за процессом парламентских выборов начала свою работу миссия наблюдателей БДИПЧ/ОБСЕ

12.09.2024 15:57





Миссия наблюдателей БДИПЧ/ОБСЕ приступает к работе в связи с парламентскими выборами 26 октября. В связи с этим сегодня с заявлением выступил глава миссии наблюдателей БДИПЧ/ОБСЕ Оуэн Мерфи.



В начале пресс-конференции Оуэн Мерфи поблагодарил за своевременное приглашение миссии наблюдателей и рассказал о запланированной работе.



«Миссия состоит из 12 международных экспертов. Наша основная команда располагается в Тбилиси, и на следующие семь недель у нас открыт временный офис. 17 сентября к нам присоединятся еще 30 долгосрочных наблюдателей, которые будут распределены по 15 территориальным единицам по всей Грузии. Они будут наблюдать за избирательными процессами. Накануне выборов в Грузию прибудут еще 350 краткосрочных наблюдателей. Они будут непосредственно участвовать и наблюдать за процессом голосования, за всей процедурой по всей стране», — заявил Оуэн Мерфи.



По его словам, за две недели до выборов международная миссия наблюдателей представит промежуточный отчет наблюдения, а окончательный отчет будет опубликован через несколько месяцев после окончания избирательного процесса.



«Наша роль — наблюдать, и результаты наблюдения будут опубликованы в нашем отчете. За две недели до выборов мы опубликуем промежуточный отчет с оценкой текущей ситуации. Публикация итогового отчета займет примерно два-три месяца после выборов. В отчет, вероятно, будут включены некоторые рекомендации, которые следует принять во внимание ответственным сторонам и отдельным лицам. Деятельность нашей миссии прозрачна. Пока мы здесь, мы будем открыты для средств массовой информации», — заявил Оуэн Мерфи.





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