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Во Дворце государственных церемоний пройдет церемония встречи паралимпийцев
12.09.2024 16:58
Во Дворце государственных церемоний пройдет церемония встречи паралимпийцев. С достигнутым на Паралимпийских играх в Париже успехом грузинских параспортсменов поздравят премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, председатель парламента Шалва Папуашвили, мэр Тбилиси Каха Каладзе и посол Франции в Грузии Шераз Гасри.
Грузинские параспортсмены вернулись с Паралимпийских игр с 9 медалями.
Церемония встречи паралимпийцев начнется во Дворце государственных церемоний в 18:00.
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