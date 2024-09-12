

Во Дворце государственных церемоний пройдет церемония встречи паралимпийцев

12.09.2024 16:58





Во Дворце государственных церемоний пройдет церемония встречи паралимпийцев. С достигнутым на Паралимпийских играх в Париже успехом грузинских параспортсменов поздравят премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, председатель парламента Шалва Папуашвили, мэр Тбилиси Каха Каладзе и посол Франции в Грузии Шераз Гасри.



Грузинские параспортсмены вернулись с Паралимпийских игр с 9 медалями.



Церемония встречи паралимпийцев начнется во Дворце государственных церемоний в 18:00.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





