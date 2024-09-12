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Во Дворце государственных церемоний пройдет церемония встречи паралимпийцев


12.09.2024   16:58


Во Дворце государственных церемоний пройдет церемония встречи паралимпийцев. С достигнутым на Паралимпийских играх в Париже успехом грузинских параспортсменов поздравят премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, председатель парламента Шалва Папуашвили, мэр Тбилиси Каха Каладзе и посол Франции в Грузии Шераз Гасри.

Грузинские параспортсмены вернулись с Паралимпийских игр с 9 медалями.

Церемония встречи паралимпийцев начнется во Дворце государственных церемоний в 18:00.


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