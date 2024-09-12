

ЦИК: В имитационном голосовании с использованием избирательных технологий приняли участие 122 864 избирателя

12.09.2024 17:56





В имитационном голосовании с использованием избирательных технологий приняли участие 122 864 избирателя. Вчера был реализован еще один масштабный проект по информированию избирателей об электронных выборах. Информацию об этом распространяет Центризбирком.



По данным ведомства, избирательная администрация провела имитационное голосование, в котором мог принять участие любой избиратель, на 598 избирательных участках по всей стране, в том числе в регионах, где проживают этнические меньшинства.



«Напомним, что в результате реформы избирательной системы, реализованной в Грузии, следующие и все последующие выборы парламента будут проведены с использованием избирательных технологий. 26 октября почти 90% избирателей примут участие в выборах с использованием избирательных технологий. Изменяются процедуры проверки (регистрации) избирателей и голосования. Соответственно, информирование и просвещение избирателей о технологических инновациях является одним из главных приоритетов избирательной администрации. На данный момент в результате информационной кампании избирательной администрации проинформировано более 600 тысяч избирателей», — говорится в сообщении ЦИК.





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