

Цискаришвили: Если бы в стране была справедливость, Миша Саакашвили сам бы раздавал свои книги

12.09.2024 18:02





«Если бы в стране была справедливость и клан Иванишвили не захватил бы систему правосудия, Миша Саакашвили сам бы раздавал эти книги», — заявил генеральный секретарь партии «Единство — Национальное движение» Петре Цискаришвили на презентации книги Михаила Саакашвили в офисе партии в Гори.



По словам Цискаришвили, «Саакашвили должен встречаться с народом, он должен быть полностью вовлечен в предвыборную кампанию, что невозможно, потому что этот режим больше всего боится Миши».



«Они знают, что с Саакашвили на свободе, с его реформами, которые он проводил в течение восьми лет, с тем видением, которое Саакашвили имеет в отношении будущего Грузии, вероятно, здесь уже собрались бы тысячи людей. В том числе и те люди, которых «Грузинская мечта» считает своими сторонниками, немало таких людей встало на сторону Миши. Именно по этой причине он заперт, изолирован, но 26 октября станет историческим днем, когда грузинский народ освободит его вместе с Грузией, повернув свой курс на Европу. Никто не хочет изоляции и бедности. Мы исторически сделали этот выбор в сторону Европы, в сторону прогресса, развития и процветания», — заявил Петре Цискаришвили.





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