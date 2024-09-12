

Журналисты обвинили Центризбирком в давлении

12.09.2024 18:12





12 сентября председатель Центральной избирательной комиссии Георгий Каландаришвили провел брифинг и заявил, что с приближением парламентских выборов 26 октября в Грузии замечены попытки «оказать давление на сотрудников избирательной администрации», конкретнее же «обработать и использовать личные данные против закона». Позже оказалось, что адресатом критики стал руководитель информационной службы ТВ-Пирвели (Первый, груз.) Нодар Меладзе. Он незамедлительно парировал и сам обвинил председателя ЦИК в угрозах.



Председатель Центральной избирательной комиссии Георгий Каландаришвили заявил на брифинге, что речь идет о попытке одного из представителей телекомпании «Пирвели» якобы незаконно обработать личную информацию о сотрудниках избирательной администрации:



— «Ввиду того, что избирательная комиссия абсолютно открыта к сотрудничеству со всеми заинтересованными сторонами, в том числе со СМИ, неясно, в чем была необходимость обработки указанной информации. Они [журналисты] не запрашивали информацию. Правовое основание и законная цель обработки информации — родственные связи и места работы родственников сотрудников ЦИКа. Это явно вызывает объективные вопросы.



Содержание и форма вопросов, задаваемых представителями этого СМИ работникам избирательной администрации или членам их семей, не могут служить никакому общественному интересу, кроме как попытка связать сотрудников избирательной администрации с правящей партией, предвзято представлять их деятельность или возможную деятельность родственников в иных ведомствах. Из-за этого будет нанесен ущерб репутации избирательной администрации, что, в свою очередь, затруднит важный процесс выборов и нанесет ущерб самим выборам.



Хотим подчеркнуть, что мы постоянно руководствуемся лучшими стандартами сотрудничества и всегда готовы предоставить любому СМИ компетентную и проверенную информацию по вопросам выборов. Однако в будущем, если какое-либо СМИ будет нарушать требования закона и нормы этики при общении с представителями администрации, мы будем вынуждены пересмотреть вопрос о сотрудничестве, что станет обязательным условием предоставления избирателям объективной информации о деятельности избирательной комиссии и нанятых ею сотрудников», — сказал глава ЦИК Грузии.



На брифинг, проведенный в ЦИК, ответил руководитель информационной службы телекомпании «Пирвели» Нодар Меладзе.



Журналист считает, что Георгий Каландаришвили оказывает давление на команду журналистов-расследователей из популярного «субботнего эфира» и заставляет их прекратить подготовку материалов о деятельности ЦИК.



Меладзе заявляет, что поиск журналистом номера телефона ответчика с целью задать ему вопросы и проверить факты не является незаконной обработкой персональных данных:



— «Это ложь! Если журналист узнает номер телефона или адрес, чтобы задать вопросы и проверить факты, связанные с тем или иным материалом, то почему это незаконная обработка персональных данных? Знаете, что имел в виду глава ЦИК? Откуда они узнали адреса?», — отвечает Нодар Меладзе.



По словам Меладзе, журналисты из очередного расследования восприняли заявление председателя ЦИК как реальную угрозу:



— «Мы просим четкого объяснения этой записи, что означает пересмотр сотрудничества? Или приостановление аккредитации? Во время избирательного процесса они не позволят нам освещать выборы в ЦИК и на избирательных участках или перейдут в режим бойкота, как «Грузинская мечта», и больше не будут отвечать на вопросы критических СМИ?», — считает Нодар Меладзе.



По мнению руководителя расследования, существует большой риск того, что «Георгий Каландаришвили, избранный на должность при легитимности одной партии, будет использовать клан судей, находящегося под контролем той же партии, дабы наказать журналистов за правду».



Руководитель службы новостей телекомпании «Пирвели» говорит, что заявление воспринимается как реальная угроза:



— «Вместо угроз, попыток запугивания и шантажа мы призываем Центризбирком и их сотрудников ответить на вопросы, которые возникают у меда в процессе подготовки конкретного материала. Председатель Центризбиркома оказывает давление на команду «субботнего эфира» и угрожает пресечь подготовку материалов о деятельности ЦИК».





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