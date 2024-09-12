

Председатель ЦИК проинформировал представителей наблюдательной миссии ОБСЕ/БДИПЧ о ходе подготовки к выборам

12.09.2024 18:27





Выборы 26 октября 2024 года и мероприятия, проводимые и планируемые избирательной комиссией, стали основными темами встречи с представителями мониторинговой миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ) в Центральной избирательной комиссии, Об этом сообщает ЦИК.



Председатель ЦИК Георгий Каландаришвили проинформировал представителей миссии наблюдателей о процессе подготовки к выборам 26 октября, применении электронных избирательных технологий, информировании избирателей, регистрации наблюдательных организаций на указанных выборах, а также о задачах, с которыми сталкивается ведомство в плане распространения дезинформации. Как отметил Георгий Каландаришвили, избирательная комиссия приветствует участие как местных, так и международных наблюдательных организаций на парламентских выборах 26 октября. Председатель ЦИК также рассказал о важности нейтрального и объективного наблюдения в избирательном процессе.



«Со своей стороны, глава наблюдательной миссии ОБСЕБ/ДИПЧ Оуэн Мерфи предоставил председателю ЦИК подробную информацию о наблюдателях, которые будут наблюдать за выборами 26 октября по всей Грузии. Он также рассказал об отчетах миссии наблюдателей, которые организация будет публиковать как в предвыборный период, так и после выборов.



Миссию ОБСЕ/БДИПЧ, которая сегодня официально начала свою работу, возглавляет Оуэн Мерфи», — говорится в информации ЦИК.





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